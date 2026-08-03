La Fédé galloise retire son soutien à la réélection d'Infantino

La fédération galloise est devenue la première association membre de la FIFA à retirer son soutien au président Gianni Infantino dans la course pour sa réélection.

Elle l'a annoncé lundi, quelques jours après le retrait du projet controversé de la Fédération internationale de s'ouvrir à des investisseurs extérieurs.

'Les défaillances en termes de bonne gouvernance, de processus, et de leadership (...) nous mettent dans une position où M. Infantino a perdu la confiance de la fédération galloise de rester à la barre du football mondial', détaille la fédération dans son communiqué. 'Ne pas faire passer l'intérêt du football avant tout est un échec que nous ne pouvons pas accepter', ajoute l'instance galloise.

La FIFA avait annoncé mardi dernier son projet de création d'une société - la FIFA Forward Entreprise (FFE) - ouverte aux investisseurs privés et chargée de gérer les activités commerciales et événementielles de l'instance, y compris la Coupe du monde.

Face à la ferme opposition de plusieurs confédérations dont la puissante organisation européenne de l'UEFA qui avait brandi la menace d'un boycott des Coupes du monde, l'instance mondiale a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le retrait du projet.

Samedi, l'UEFA a vertement critiqué Infantino, l'accusant d'avoir renié ses engagements avec ce 'projet miteux, opaque et fomenté en coulisse'. Elle a affirmé qu'il avait 'perdu la confiance' de l'instance comme 'de nombreux autres membres de la famille du football'.

Le Valaisan Gianni Infantino est pour l'instant le seul candidat déclaré à sa réélection à la tête de l'instance mondiale du foot. Le scrutin se déroulera en mars 2027 à Rabat pour un mandat de quatre ans.

/ATS