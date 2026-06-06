La France battue, l'Espagne tenue en échec

Citée parmi les favoris du Mondial 2026, la France s'est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire ...
La France battue, l'Espagne tenue en échec

La France battue, l'Espagne tenue en échec

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Citée parmi les favoris du Mondial 2026, la France s'est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire en match amical jeudi. De son côté, l'Espagne a été tenue en échec par l'Irak 1-1.

A Nantes, les hommes de Didier Deschamps ont ouvert la marque à la 45e grâce à Mathis Cherki. Mais les Eléphants ont renversé la situation en deuxième période, d'abord par Guela Doué à la 53e, avant que l'attaquant de Manchester United Amad Diallo ne prenne de vitesse une nouvelle fois la défense française.

C'est la première victoire de la Côte d'Ivoire face à la France, qui s'incline pour son avant-dernier match de préparation en Europe avant de s'envoler vers les Etats-Unis le 10 juin. Les Bleus feront leur entrée en lice face au Sénégal à New York six jours plus tard.

A La Corogne, la Roja a également enregistré une contre-performance, à onze jours d'entamer son tournoi face au Cap-Vert à Atlanta. Ferran Torres avait pourtant mis les Espagnols en orbite dès la 16e, mais Merchas Doski a répliqué onze minutes plus tard. Malgré onze changements effectués, la sélection de Luis de la Fuente n'est pas parvenue à arracher le succès face à la 57e nation mondiale au classement FIFA.

/ATS
 

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