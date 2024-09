La France commence par une défaite contre l'Italie

La France a été battue par l'Italie 3-1 vendredi soir au Parc des Princes lors de la première journée de la Ligue des nations. Les Italiens ont fait la différence en deuxième mi-temps.

Bradley Barcola avait pourtant ouvert le score après seulement 13 secondes de jeu pour s'offrir le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Bien dans leur match avec Barcola, Mbappé et Olise, les Français auraient dû profiter de leur temps fort.

Mais les Italiens ont égalisé par Federico Dimarco à la 30e. Et le sélectionneur Luciano Spalletti avait envie de commencer un nouveau cycle sur de bonnes bases. Alors en seconde période, les Transalpins ont pris le large grâce à Davide Frattesi (51e) et à Giacomo Raspadori (74e).

Pour leur prochain match, les Bleus affronteront la Belgique lundi à Lyon. Les Belges ont eux battu Israël 3-1 à Debrecen. SI Kevin De Bruyne a inscrit un doublé, Openda a manqué un penalty à la 56e.

/ATS