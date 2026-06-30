La France domine la Suède et file en 8es de finale

La France poursuit sa route dans le Mondial 2026.

Les Bleus ont dominé la Suède 3-0 mardi à East Rutherford grâce à un doublé de Kylian Mbappé pour se hisser en 8es de finale d'un tournoi dont ils s'imposent de plus en plus comme les grands favoris.

L'impressionnante armada offensive du sélectionneur Didier Deschamps a encore frappé. En premier lieu son duo de choc Kylian Mbappé-Michael Olise: le premier a inscrit ses cinquième et sixième buts dans la compétition pour rejoindre Lionel Messi en tête du classement des buteurs, le deuxième signant deux passes décisives.

Mbappé a débloqué la situation à la 45e minute d'une frappe légèrement enroulée après avoir 'enrhumé' la défense suédoise dans la surface à la suite d'un corner joué très rapidement par Ousmane Dembélé. Il s'est offert un doublé à la 74e, à nouveau d'un tir à bout portant imparable.

L'attaquant du Real Madrid est ainsi bien parti pour marquer l'histoire de son sport. Alors qu'il n'a que 27 ans et n'a disputé que 18 matches en phase finale de Coupe du monde, il en est déjà à 18 buts dans un Mondial! Soit un de moins que Lionel Messi, dont le record ne tient déjà plus qu'à un fil.

La troisième réussite des Bleus a été l'oeuvre de Bradley Barcola. L'attaquant du PSG a inscrit le 2-0 à la 53e pour ôter quasiment tout espoir à une équipe de Suède impuissante. Plus discret mardi, même s'il a réussi l'assist sur le 1-0, Ousmane Dembélé en reste quant à lui à quatre buts dans ce tournoi.

Comme en 1998

Impressionnante jusqu'ici - à l'exception de la première mi-temps de son premier match face au Sénégal, la France affrontera un adversaire coriace en 8es de finale samedi prochain à Philadelphie (à 23h heure suisse). Elle se frottera au Paraguay, tombeur de l'Allemagne aux tirs au but lundi.

Les deux équipes se sont d'ailleurs déjà affrontées à ce même stade de la compétition lors de la Coupe du monde 1998. Les Bleus avaient alors souffert sur la route les menant à leur premier sacre planétaire, ne s'imposant qu'en prolongation grâce à un 'golden goal' de Laurent Blanc.

/ATS