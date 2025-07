La France et l'Angleterre OK, les Pays-Bas KO

La France et l'Angleterre ont décroché les deux derniers tickets disponibles pour les quarts de finale de l'Euro dames. Les Bleues ont dû batailler pour décrocher la 1re place de ce groupe D.

Victorieuse de ses deux premiers matches, la France s'est imposée 5-2 à Bâle face aux Pays-Bas, qui possédaient encore une infime chance de se qualifier. Les Néerlandaises devaient s'imposer le plus largement possible pour 'effacer' la lourde défaite (4-0) subie mercredi dernier face à l'Angleterre.

Les championnes d'Europe 2017 pouvaient encore y croire à la mi-temps, elles qui menaient 2-1 à la suite d'un autogoal de la défenseuse tricolore Selma Bacha à la 41e. Elles devaient alors encore marquer deux fois - sans encaisser - pour dépasser la France à la différence de buts.

Mais les Bleues ont maîtrisé leur sujet au retour des vestiaires, douchant les espoirs bataves en un peu plus de six minutes grâce à but de Marie-Antoinette Katoto (61e) et à un doublé de Delphine Cascarino (64e et 67e). Sakina Karchaoui a scellé le score en transformant un penalty à la 92e.

Un alléchant France-Allemagne

L'Angleterre n'a dans le même temps pas laissé l'ombre d'une chance au 'petit poucet' de ce groupe, le Pays de Galles, écrasé 6-1 à St-Gall. La défaite initiale face à la France n'aura donc pas porté à conséquence pour les championnes d'Europe en titre, qui menaient déjà tranquillement 4-0 à la pause.

Première de cette poule, la France se frottera à l'Allemagne, deuxième du groupe C, samedi prochain à Bâle dans le choc des quarts de finale. L'Angleterre se mesurera pour sa part à la Suède, convaincante vainqueure des Allemandes samedi soir (4-1), jeudi à Zurich pour une place dans le dernier carré.

/ATS