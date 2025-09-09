La France souffre mais bat l'Islande

La France a souffert pour battre l'Islande (2-1) mardi au Parc des Princes.

Les hommes de Didier Deschamps ont néanmoins assuré l'essentiel et se retrouvent seuls en tête de la poule D des qualifications après deux journées, avec 3 points de plus que leurs adversaires du jour.

Menés au score à la 21e, les Bleus ont renversé la vapeur grâce à Mbappé, auteur du penalty du 1-1 (45e) puis de l'assist sur le 2-1 de Bercola (62e). Réduite à dix après l'expulsion de Tchouameni (68e), la France a cru concéder l'égalisation à la 88e. Mais la réussite de Haraldsson a été annulée par la VAR pour une faute.

Le Portugal a également décroché dans la douleur sa deuxième victoire en deux matches dans la poule F, en battant la Hongrie 3-2 à Budapest grâce à une réussite de João Cancelo tombée à la 86e soit deux minutes après le 2-2. Cristiano Ronaldo a inscrit mardi son 141e but en sélection grâce à un penalty transformé à la 58e.

L'Angleterre poursuit elle aussi son sans faute dans le groupe K. Les 'Three Lions' sont allés s'imposer 5-0 en Serbie pour signer leur cinquième succès en cinq sorties. Ils possèdent 7 points d'avance sur l'Albanie, qui a battu la Lettonie 1-0 mardi, et 8 sur les Serbes qui comptent toutefois un match en moins.

La Norvège s'éclate

A noter aussi l'écrasante victoire de la Norvège, qui a surclassé la Moldavie 11-1 avec un quintuplé d'Erling Haaland. Les Norvégiens sont vraiment bien partis dans le groupe I: ils ont 6 points d'avance sur l'Italie (avec certes un match en plus), et surtout une différence de buts très largement favorable: +21, contre +5 pour la Squadra Azzurra...

/ATS