La Géorgie bat la Grèce aux tirs au but en finale des barrages

La Géorgie jouera sa première phase finale dans un championnat international cet été en Allemagne.

La sélection de l'ex-international français Willy Sagnol s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en sortant la Grèce en finale des barrages.

Les Géorgiens se sont imposés 4-2 aux penalties mardi à Tbilissi, alors que le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Ils figureront dans le groupe F de l'Euro en compagnie de la Turquie - leur premier adversaire en Allemagne -, du Portugal et de la Tchèque.

Pour la Grèce, championne d'Europe il y a tout juste 20 ans, la disette se poursuit en revanche dans les grands rendez-vous. Les Grecs ont manqué les deux derniers championnats d'Europe ainsi que les deux dernières Coupes du monde.

Les deux derniers tickets pour l'Euro sont revenus à l'Ukraine, qui a renversé l'Islande à Wroclaw (2-1), et à la Pologne, qui a battu le Pays de Galles 5-4 aux penalties à Cardiff. Les Ukrainiens se retrouveront dans le groupe E cet été avec la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie, les Polonais dans la relevée poule D avec la France, les Pays-Bas et l'Autriche.

/ATS