La RD Congo en 16es de finale du Mondial

Le conte de fées se poursuit pour la RD Congo, qui jouera les 16es de finale du Mondial 2026.

Les Léopards ont décroché leur ticket en renversant l'Ouzbékistan 3-1 dans la 3e journée du groupe K. La Colombie termine elle en tête de cette poule à la faveur de son nul face au Portugal (2e).

Auteure d'un nul historique face au Portugal (1-1) pour son entrée en lice, battue ensuite de justesse par la Colombie (1-0), la RD Congo a trouvé la juste récompense de ses efforts. La sélection de Sébastien Desabre a dominé les débats à Atlanta face à l'Ouzbékistan de Fabio Cannavaro (58% de possession de balle, 19 tirs à 3).

L'Ouzbékistan a pourtant ouvert la marque dès la 10e minute, grâce à un lob de volée somptueux réussi du pied gauche par son capitaine Eldor Shomurodov. Longtemps 'muette', la RD Congo n'a fait la différence que dans les trente dernières minutes de jeu pour gagner le droit de défier l'Angleterre en 16es de finale.

L'homme du match fut Yoane Wissa. L'attaquant de Newcastle n'a pas tremblé au moment de transformer le penalty du 1-1 (68e) et a scellé le score à la 91e d'une jolie frappe enroulée. Fiston Mayele a quant à lui donné l'avantage (2-1) à la RD Congo à la 78e en déviant un tir de l'ex-joueur d'YB Meschack Elia.

Portugal-Croatie en 16es

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, longtemps dominé sur la pelouse de Miami, s'est par ailleurs contenté d'un match nul flatteur samedi à Miami face à la Colombie, synonyme de 2e place derrière les Cafeteros. Les Lusitaniens affronteront la Croatie en 16es de finale, alors que la Colombie se mesurera au Ghana.

La Suisse doit donc encore patienter avant de connaître son adversaire des 16es de finale. La troupe de Murat Yakin affrontera l'Algérie si les hommes de Vladimir Petkovic font match nul avec l'Autriche dans la dernière journée du groupe J. Un résultat qui qualifierait les deux équipes, et qui éliminerait l'Iran.

/ATS