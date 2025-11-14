La Suisse M17 en 8es de finale au Qatar

L'équipe de Suisse s'est qualifiée sans problème pour les 8es de finale du Mondial M17 au Qatar.

Les joueurs de Luigi Pisino ont battu l'Egypte 3-1 vendredi en 16e de finale. Ils se frotteront à l'Irlande ou au Canada mardi ou tour suivant.

Dominés en tout début de partie, les espoirs suisses ont rapidement pris les commandes grâce à une réussite du St-Gallois Nevio Scherrer (16e). Le 2-0, inscrit par le milieu du Lausanne-Sport Ethan Bruchez (39e) au terme d'une belle action collective, leur a permis de se mettre à l'abri avant la pause.

La messe était dite après le 3-0, Jill Stiel à la 58e. Propulsé titulaire dans la cage helvétique à la suite de la blessure du Vaudois Théodore Pizarro, le gardien de Winterthour Noah Brogli n'a été que peu sollicité. Il a néanmoins manqué le 'clean sheet', l'Egypte sauvant l'honneur dans les arrêts de jeu.

