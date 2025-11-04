La Suisse avec l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte

L'équipe de Suisse dames affrontera l'Irlande du Nord, la Turquie et Malte dans la Ligue B des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Le tirage au sort a eu lieu mardi à Nyon.

Les Suissesses, classées dans le chapeau 1, peuvent se réjouir de ce tirage. Dans le chapeau 2, elles ont hérité de l'Irlande du Nord, l'adversaire le plus faible possible selon le classement de la FIFA. Elles ont évité la Slovaquie dans le chapeau 3.

La Suisse affiche un bilan positif contre tous ses adversaires du groupe, et même un bilan parfait contre l'Irlande du Nord et la Turquie, qu'elle a respectivement affrontées à cinq et quatre reprises. Seule Malte a réussi à partager les points avec les Suissesses à deux reprises en quatre duels. Le dernier match s'est soldé par un 0-0 en février 2007. Mais seuls les matchs contre la Turquie joués il y a deux ans sont vraiment significatifs.

Le chemin vers la phase finale s'annonce tout de même difficile après la relégation en Ligue B en Ligue des Nations ce printemps. En effet, seuls les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A se qualifient directement.

Les onze autres places européennes directes seront attribuées lors de barrages qui se dérouleront en deux tours avec des matchs aller-retour. La Suisse y participera si elle ne termine pas dernière de son groupe de quatre dans la Ligue B. Si elle remporte son groupe, elle évitera au moins une équipe de la Ligue A lors du premier tour des barrages.

Depuis lundi, on sait que la Suisse disputera les qualifications avec un nouveau visage sur le banc. La fédération a annoncé la séparation immédiate avec la sélectionneuse nationale Pia Sundhage. Le contrat de la Suédoise, qui avait mené l'équipe nationale en quarts de finale de l'Euro, aurait expiré à la fin de l'année.

La phase de qualification débutera en mars 2026 et se terminera par les barrages, qui se dérouleront d'octobre à décembre. La phase finale, qui réunira 32 équipes, aura lieu du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil. Pour la Suisse, ce serait la quatrième grande compétition consécutive.

