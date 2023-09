La Suisse commence par une défaite contre l'Italie

L'équipe de Suisse dames s'est inclinée à domicile 1-0 contre l'Italie pour son premier match de la la Ligue des nations.

Arianna Caruso a réussi après l'heure de jeu le seul but de la rencontre suivie par plus de 6000 spectateurs à St-Gall.

Il s'agit de la troisième défaite des Suissesses en onze matches sous la direction de la coach nationale Inka Grinks, dont l'équipe a peiné sur le plan offensif. Les deux actions les plus dangereuses sont venues des tirs de loin de la latérale Nadine Riesen. Mais la meilleure occasion helvétique a finalement échu à Neben Pilgrim, juste entrée en jeu, qui a ajusté le poteau de la cage italienne.

Mardi les Suissesses se rendront en Espagne pour affronter les championnes du monde. Pour leur première sortie depuis l'affaire Rubiales et avec l'étoile de championne du monde sur leur maillot, les joueuses espagnoles ont dominé la Suède 3-2 vendredi au terme d'un match que les deux équipes avaient entamé en affichant leur solidarité dans la lutte contre les violences sexistes et pour l'égalité entre homme et femme.

/ATS