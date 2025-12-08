La Suisse contre l'Allemagne et la Norvège en mars

L'équipe de Suisse commencera son année 2026, celle de la Coupe du monde, avec deux matches amicaux au mois de mars. Elle affrontera l'Allemagne à Bâle et la Norvège à Oslo, a annoncé l'ASF lundi.

Murat Yakin peut se réjouir: son équipe va se frotter à deux redoutables adversaires deux mois et demi avant le grand évènement. De quoi permettre d'évaluer un peu mieux le niveau des Helvètes par rapport aux autres participants au Mondial nord-américain.

La Suisse défiera d'abord l'Allemagne au Parc Saint-Jacques le vendredi 27 mars. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis la phase de groupes de l'Euro 2024, lors de laquelle elles s'étaient quittées sur un match nul 1-1.

Une première depuis 2013

Elle se déplacera ensuite à Oslo le mardi 31 mars pour y défier la Norvège, une nation qui a fortement impressionné lors des qualifications. La dernière rencontre face aux Scandinaves remonte au 10 septembre 2013, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014. La Suisse s'était imposée 2-0 dans la capitale norvégienne grâce à un doublé de Fabian Schär.

Pour rappel, la sélection de Murat Yakin affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Pays de Galles, Irlande du Nord ou Bosnie-Herzégovine) à la Coupe du monde. L'ASF communiquera début 2026 à propos du programme de la préparation.

/ATS