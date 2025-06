La Suisse fait tout juste à Nashville

L'équipe de Suisse a terminé sa tournée américaine sur une excellente note. Les hommes de Murat Yakin se sont imposés 4-0 face aux Etats-Unis mardi à Nashville lors d'un match amical à sens unique.

Si le sélectionneur bâlois avait encore des doutes sur l'efficacité offensive des ses joueurs, ces deux rencontres disputées sur le sol américain les ont balayés. Comme face au Mexique samedi à Salt Lake City (4-2), les Suisses ont marqué à quatre reprises. Et il ne leur a fallu que 36 minutes pour atteindre ce total dans la capitale du Tennessee.

Manzambi impressionne

Aligné en tant qu'ailier droit pour sa première titularisation en équipe nationale, Johan Manzambi a été le grand homme de la première mi-temps. Le Genevois de 19 ans a offert le 2-0 à Michel Aebischer après un débordement qui a laissé pantois le latéral des 'Stars and Stripes' Max Arfsten (23e). Et c'est lui qui a clos le festival helvétique en première période en marquant le plus beau but du match, après une bonne récupération d'Ardon Jashari (4-0, 36e).

Jashari, excellent aux côtés de Granit Xhaka, s'était déjà illustré sur l'ouverture du score suisse. Sa passe destinée à Michel Aebischer (titularisé au poste de numéro 10) a finalement traversé toutes les lignes américaines jusqu'à Dan Ndoye. Le Vaudois, déjà buteur face au Mexique, ne s'est pas fait prier pour ajuster le gardien américain Matt Turner (13e).

Abandonné par sa défense, le portier des Etats-Unis a aussi été fautif en relâchant le ballon après une frappe anodine de Ricardo Rodriguez. Un rebond sur lequel s'est jeté Breel Embolo, pour signer lui aussi son deuxième but en deux matches (3-0, 33e).

Blanchissage pour Kobel

Au retour des vestiaires, les joueurs de Murat Yakin se sont appliqués pour offrir à Gregor Kobel son premier blanchissage sous le maillot helvétique, et ce malgré les sorties de Manuel Akanji et de Rodriguez, puis de Xhaka. Côté étasunien, les cinq (!) changements opérés par Mauricio Pochettino à la pause ont eu pour seul effet de stopper l'hémorragie.

Les Etats-Unis évoluaient certes sans plusieurs cadres (Pulisic, McKennie, Weah), mais cela ne diminue en rien la prestation souveraine de l'équipe de Suisse, qui leur a infligé leur pire défaite depuis 2016. La sélection de Murat Yakin peut vrament aborder les qualifications pour la Coupe du monde 2026 à l'automne le moral gonflé à bloc. Le premier rendez-vous est agendé au 5 septembre à Bâle, face au Kosovo.

/ATS