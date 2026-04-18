La Suisse perd deux points en Turquie

L'équipe de Suisse dames ne réussira pas un sans faute dans les qualifications pour le Mondial 2027.

Victorieuses de leurs trois premiers matches, les joueuses du coach Rafel Navarro ont dû se contenter d'un nul 1-1 en Turquie samedi dans le groupe B2.

Les Suissesses ont payé cher leur manque de punch offensif et d'efficacité dans cette partie disputée à Sinop sur les rives de la mer Noire. Les Turques, poussées par un public bouillant, ont en effet égalisé sur leur première - et seule - véritable occasion de but à la 79e minute.

Et c'est une erreur helvétique commise à plus de 50 mètres de la cage de Livia Peng qui a permis aux Turques de se relancer. Miray Cin a récupéré un ballon bêtement perdu par les Suissesses avant de lancer dans la profondeur Selen Altunkulak, laquelle a brillamment gagné son duel avec la gardienne helvétique.

Les Suissesses ont joué leur va-tout dans les quinze dernières minutes de jeu, en vain. Elles se se contenteront d'un point, qui leur permet tout de même de rester en tête de cette poule: elles comptent toujours trois longueurs d'avance sur la Turquie et ont donc leur destin en mains.

La sélection de Rafel Navarro conclura cette phase de poules en juin, avec la réception de Malte le vendredi 5 puis un déplacement en Irlande du Nord le mardi 9. Elle reste donc la favorite de ce groupe. La 1re place lui offrirait un adversaire présumé inférieur dans le premier des deux tours des barrages qualificatifs.

Un 75e but pour Crnogorcevic

Samedi, l'équipe de Suisse a éprouvé bien des difficultés à trouver des ouvertures dans le bloc turc, disposé très 'bas' dans un 4-2-3-1 extrêmement défensif. Et ce n'est qu'au retour des vestiaires, comme mardi à Zurich face au même adversaire (victoire 3-1), que les Suissesses ont pris véritablement le jeu à leur compte.

Après une première grosse occasion manquée par Iman Beney (50e), Ana-Maria Crnogorcevic a ouvert la marque à la 52e d'une frappe précise du pied droit pour signer son 75e but en 180 sélections (deux records), le premier avec la Suisse depuis juillet 2024. Mais la Suisse n'est pas parvenue à conserver cet avantage.

/ATS