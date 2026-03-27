La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

La Suisse a commencé l'année 2026 par une défaite vendredi à Bâle. Les hommes de Murat Yakin se sont inclinés 4-3 devant l'Allemagne après avoir mené deux fois au score dans ce match amical.

Soirée froide mais riche en buts et en enseignements au Parc Saint-Jacques. D'abord solide et efficace pour mener 1-0 puis 2-1, la Suisse a finalement concédé une défaite spectaculaire suite aux nombreux changements opérés par Murat Yakin en cours de match.

Malgré une domination assez nette de la Mannschaft, ce sont les Suisses, dans le nouveau maillot qu'ils porteront à la Coupe du monde, qui ont mené au score par deux fois lors de la première mi-temps. Le sélectionneur avait décidé d'aligner son onze type des qualifications, un choix qui a payé puisque ses hommes forts se sont montrés diablement efficaces, comme cet automne.

Ndoye et Embolo buteurs

Dan Ndoye a été le premier à faire trembler les filets, lui qui avait marqué son premier but sous le maillot suisse contre l'Allemagne déjà, lors de l'Euro 2024 (1-1). Suite à une récupération de Remo Freuler, le Vaudois a profité de l'abandon de poste de Joshua Kimmich sur le flanc gauche pour entrer dans la surface et tromper Oliver Baumann en force, à l'aide du poteau (17e).

L'Allemagne, qui s'était procuré deux occasions avant le 6e but de Ndoye avec la Suisse, n'a pas mis beaucoup de temps pour égaliser. Sur un corner joué à deux, Florian Wirtz a adressé un long centre au deuxième poteau pour Jonathan Tah, dont la tête piquée a trompé la vigilance de Gregor Kobel (26e).

Etouffée par le pressing allemand, la Suisse a fait le dos rond pendant un quart d'heure, résistant aux tentatives de Kai Havertz. L'attaquant d'Arsenal a d'abord buté sur Kobel (32e) avant d'enlever un peu trop une frappe qui aurait pu finir au fond (36e).

Les Helvètes en ont profité pour reprendre les devants après une nouvelle récupération de Freuler à mi-terrain. Le ballon a cette fois circulé vers la droite, où Silvan Widmer a adressé un excellent centre à destination de Breel Embolo. Le buteur bâlois a dominé Tah au duel pour marquer son 23e but en sélection (41e).

Une pluie de changements

Sur sa lancée, la Suisse est passée proche du 3-1, mais Fabian Rieder a vu sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Baumann (43e). Et juste avant la pause, Serge Gnabry a profité d'une mauvaise lecture d'Akanji et Kobel pour égaliser (45e+1).

Comme il l'avait laissé entendre, Murat Yakin a pleinement fait usage des onze changements à sa disposition: quatre joueurs ont été remplacés à la mi-temps, trois autres sont entrés à l'heure de jeu, et encore trois à la 78e. Au total, les dix joueurs de champ ayant débuté ont fini sur le banc.

Côté romand, Denis Zakaria a ainsi été placé dans un rôle intriguant à droite de la défense, héritant même du brassard de capitaine en fin de match, tandis qu'Alvyn Sanches a fait son retour comme no 10. Johan Manzambi et Joël Monteiro ont quant à eux redonné du jus à l'attaque helvétique.

Wirtz a le dernier mot

Ces changements ont toutefois perturbé l'équilibre suisse et l'Allemagne en a profité pour prendre les devants pour la première fois du match à la 61e, sur un exploit de Wirtz. Le milieu offensif de Liverpool a littéralement nettoyé la lucarne de Kobel, refroidissant la température déjà glaciale du Parc Saint-Jacques.

Les hommes de Murat Yakin ont finalement réussi à sortir de l'étreinte allemande, pour égaliser sur une de leurs rares occasions de la deuxième période. Joël Monteiro a répondu à Florian Wirtz en envoyant une belle frappe du droit hors de portée de Baumann (79e).

Cela n'a pas suffi pour éviter la défaite face au voisin, car Wirtz a eu le dernier mot en s'offrant un joli doublé à la 86e. Murat Yakin aura au moins vu un maximum de joueurs à l'oeuvre, et il pourra continuer ses derniers tests mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège.

/ATS