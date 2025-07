La Suisse renversée pour son entrée en lice

L'équipe de Suisse a perdu le match d'ouverture de 'son' Euro mercredi à Bâle. Face à la Norvège, les joueuses de Pia Sundhage ont mené au score après une superbe entame mais se sont inclinées 2-1.

La fête aurait pu être totale sur les bords du Rhin. Une Suisse dominatrice, des joueuses enthousiasmantes poussées par un Parc Saint-Jacques quasi plein (plus de 34'000 spectateurs) et une ouverture du score méritée: le scénario était parfait. Jusqu'à ce que la Norvège ne renverse la table en l'espace de cinq minutes, en début de deuxième période.

Dès le coup de sifflet initial de l'arbitre roumaine Alina Pesu, les Suissesses ont pourtant fait tout juste, se montrant aussi précises dans leurs transmissions que généreuses dans leur engagement. Après moins d'une minute de jeu, Iman Beney faisait déjà entrer le ballon dans la surface scandinave, le premier frisson de cette chaude et festive soirée bâloise.

Riesen omniprésente

Mais c'est du côté opposé que le danger s'est accentué. Sur son flanc gauche, Nadine Riesen a validé l'entêtement de Sundhage et son système à deux pistons, un 3-5-2 qui a parfaitement fonctionné, dans un premier temps tout du moins.

Riesen, systématiquement lancée dans le bon tempo par une Lia Wälti finalement titulaire - elle revient d'une blessure à un genou - et en pleine possession de ses moyens, a d'abord tenté de trouver ses coéquipières dans la surface. Mais ni par les airs, ni à ras de terre la joueuse de l'Eintracht Francfort n'est parvenue à faire l'ultime différence.

C'est donc naturellement qu'elle a décidé de prendre sa chance, sans doute galvanisée par la frappe puissante de Géraldine Reuteler qui venait de s'écraser sur la barre transversale de Cecilie Fiskerstrand, manquant ainsi de faire rugir le Parc Saint-Jacques (24e). Nadine Riesen, elle, a vu son tir franchir la ligne pour offrir à la Suisse une ouverture du score plus que méritée.

Le réveil des stars

Mais la Norvège possède en ses rangs deux joueuses de classe mondiale qui disposent d'un rare sens du but. Au retour des vestiaires, Ada Hegerbeg, Ballon d'Or 2018, a ainsi égalisé sur corner, trompant la vigilance de la gardienne suisse Livia Peng, jusqu'alors impeccable (54e). Et quatre minutes plus tard, Peng était battue par sa coéquipière Julia Stierli, condamnée au but contre son camp par Caroline Graham Hansen, 2e du Ballon d'Or 2024.

Les Suissesses ont eu le mérite de ne pas craquer, et l'introduction de Sydney Schertenleib à l'heure de jeu leur a redonné de l'allant, Reuteler forçant Fiskerstrand à une parade de grande classe (66e). Elles ont même cru obtenir une autre chance d'égaliser lorsque Mme Pesu a indiqué le point de penalty (72e), juste après l'échec d'Ada Hegerberg dans ce même exercice (70e). Mais un hors-jeu signalé par la VAR a ôté l'espoir d'un deuxième but helvétique.

Avec cette défaite initiale, la Suisse se retrouve déjà en difficulté dans le groupe A. Il lui reste deux matches, contre deux adversaires a priori plus abordables, pour inverser la tendance et obtenir son billet pour les quarts de finale. Le premier se déroulera dimanche à Berne face à l'Islande.

/ATS