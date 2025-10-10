La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

Toujours parfaite ! L'équipe de Suisse a signé une troisième victoire consécutive dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Elle s'est imposée 2-0 vendredi à Solna contre la Suède.

La troupe de Murat Yakin a poursuivi sur sa lancée du mois de septembre et ses deux succès contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) à Bâle. Dans la banlieue de Stockholm, elle a dominé presque sans trembler la Suède, son adversaire annoncé dans ce groupe B, grâce à un penalty transformé par Granit Xhaka (65e) et un but tardif du Genevois Johan Manzambi (94e).

La Suisse aurait toutefois dû ouvrir le score plus tôt, sans doute dès le premier quart d'heure, car elle a affiché le même état d'esprit conquérant qui lui avait permis d'empocher six points il y a un mois. Après huit minutes, elle s'était déjà procuré cinq corners et Breel Embolo avait touché le poteau sur l'un d'entre eux (4e). L'attaquant bâlois est encore passé proche du 1-0 - et d'un sixième but consécutif avec la Suisse - quelques minutes plus tard, à la réception d'un bon centre de l'inusable Ricardo Rodriguez (13e).

Isak manque le coche

Les hommes de Murat Yakin, qui avait fait le choix d'aligner le même onze pour la troisième fois de suite, ont largement contrôlé la première mi-temps, mais ils se sont tout de même fait deux grosses frayeurs. La première lorsqu'Alexander Isak a touché le poteau au terme du premier mouvement offensif suédois. La deuxième quand ce même Isak, par excès d'altruisme - ou manque de confiance ? -, a préféré servir Lucas Bergvall après une intervention manquée de Manuel Akanji à mi-terrain. Face au but quasi-vide, Bergvall s'est pris les pieds dans le ballon (43e), au grand soulagement des 1800 supporters suisses ayant fait le déplacement en Scandinavie.

Au retour des vestiaires, la Suisse a retrouvé de bonnes intentions et Dan Ndoye, après un bel enchaînement, a testé les réflexes du nouveau portier no 1 des Vikings, Viktor Johansson (52e). Ce dernier a encore dû s'employer six minutes plus tard pour détourner une tête trop cadrée de Ruben Vargas (58e).

La 140e de Xhaka

Incapable de trouver la faille dans le jeu, la Suisse a donc eu besoin d'un coup de pied arrêté pour faire la différence. Le roublard Djibril Sow, entré en jeu cinq minutes plus tôt a été déséquilibré par le piston suédois Alexander Bernhardsson. Et en bon capitaine, Granit Xhaka a pris ses responsabilités pour transformer l'offrande, le soir de sa 140e sélection.

Les Helvètes ont tranquillement assuré leur succès lors d'une fin de match qui a vu le défenseur Luca Jaquez faire ses débuts sous le maillot rouge à croix blanche. Le Genevois Johan Manzambi, très remuant dès son entrée en jeu (84e), a tué tout suspense dans le temps additionnel en marquant son deuxième but avec la Suisse.

Avec neuf points en trois matches, et cinq longueurs d'avance sur le Kosovo - qui a fait match nul 0-0 contre la Slovénie - Granit Xhaka et ses coéquipiers confortent leur première place. Ils pourraient même valider leur billet pour la prochaine Coupe du monde lundi en cas de victoire à Ljubljana, et si les Kosovars ne s'imposent pas en Suède. Une qualification qui, au regard de la maîtrise affichée par cette équipe de Suisse depuis le mois de juin, sonne déjà comme une évidence.

