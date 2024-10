La Suisse se bat toute seule

La Suisse a sans doute concédé la défaite de trop à Leskovac. Battue 2-0 par la Serbie, elle a désormais besoin d’un petit miracle pour conserver sa place dans le top 16 de la Ligue des nations.

Après les revers concédés devant le Danemark et l’Espagne, cette troisième défaite de rang place la Suisse dans une situation bien précaire. Dernière de son groupe à désormais 4 points de la Serbie, elle devra impérativement battre le Danemark mardi à St. Gall pour entretenir l’espoir d’échapper à la relégation directe. Les Danois ont cédé la première place du groupe à l’Espagne, qui les a battus 1-0 à Murcie grâce à une réussite de Martin Zubimendi.

A Leskovac dans une ambiance plus feutrée qu’hostile même si l’hymne suisse a été sifflé et Granit Xhaka hué lors de ses premières touches de balle, la Suisse s’est presque battue toute seule. L’autogoal de Nico Elvedi pour l’ouverture du score juste avant la pause et le 2-0 presque improbable d’Aleksandar Mitrovic traduisaient bien les errements d’une équipe qui a perdu la flamme. Sans oublier le penalty raté de Breel Embolo, qui aura eu tout faux samedi, à la 72e qui aurait pu la remettre sur les rails.

Malheureux Elvedi

Malgré une domination sans partage lors des vingt premières minutes et une occasion en or pour Breel Embolo à la 32e, la Suisse était bien menée au score à la pause. La faute à des sautes de concentration qui ont coûté des cartons jaunes à Silvan Widmer et à Elvedi et conduit Michel Aebischer à commettre une faute presque inutile qui a provoqué le coup franc du 1-0. Botté par Lazar Samardzic, il finissait sa course dans la cage après une déviation malheureuse d’Elvedi.

Expulsé à Copenhague, le défenseur de Mönchengladbach traverse vraiment un début de saison difficile. Resté sur le banc durant tout l’Euro, il n’a dû sa place à Leskovac qu’au forfait de Denis Zakaria. A la peine dans les duels, il est bien le maillon faible d’une défense qui n’arrive décidément pas à offrir le moindre clean-sheet à Gregor Kobel. Pour sa huitième sélection, le portier zurichois a, encore une fois, ramassé au moins une fois le ballon dans ses filets. Il ne cessera pas de sitôt à souffrir de la comparaison avec Yann Sommer.

Une seule possibilité

Mais à la reprise, c'est bien lui qui sauvait le 2-0 après une erreur de Manuel Akanji. Kobel pouvait gagner son duel face à Luka Jovic et permettre à la Suisse de rester dans le match. Avec l'introduction de Fabian Rieder pour Silvan Widmer pour donner à Dan Ndoye le rôle de piston droit, Murat Yakin prenait une première mesure pour insuffler un nouvel allant. A la 54e, la Suisse portait à son tour le danger avec une frappe de Xhaka repoussée par Predrag Rajkovic dans les pieds de Ndoye qui était toutefois hors-jeu. Ce fut la seule possibilité offerte aux Suisses de revenir à la hauteur des Serbes.

Déjà buteur contre la Suisse en 2018 à Kaliningrad et en 2022 à Doha, Aleksandar Mitrovic enfonçait cette fois le coup juste après l'heure de jeu avec un but magnifique. L'ancien attaquant de Fulham a tout d'abord récupéré un ballon qui semblait perdu sur le côté gauche pour fixer Akanji avant d'armer une frappe imparable. L'arrêt de Rajkovic sur le penalty d'Embolo à la 72e rendait sans doute encore plus belle cette revanche que les Serbes espéraient depuis bientôt deux ans.

/ATS