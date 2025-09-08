La Tunisie ira au Mondial

La Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a assuré son billet pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada à la faveur de son succès 1-0 devant la Guinée Equatoriale.

Sous la pluie de Malabo, les Tunisiens se sont imposés grâce à une réussite dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane. Le joueur d'Al-Ahly a libéré les siens à la... 94e minute. A noter que le Servettien Dylan Bronn a disputé l'intégralité de la rencontre au coeur de la défense tunisienne.

La Tunisie est la 18e nation qualifiée pour le Mondial, la deuxième d'Afrique après le Maroc qui avait obtenu vendredi son billet.

/ATS