La Tunisie limoge son entraîneur Sabri Lamouchi

Sabri Lamouchi n'est plus l'entraîneur de la Tunisie, a annoncé lundi la Fédération tunisienne ...
La Tunisie limoge son entraîneur Sabri Lamouchi

La Tunisie limoge son entraîneur Sabri Lamouchi

Photo: KEYSTONE/AP/Moises Castillo

Sabri Lamouchi n'est plus l'entraîneur de la Tunisie, a annoncé lundi la Fédération tunisienne.

L'ancien international français n'a donc pas survécu à la lourde défaite subie par les Aigles de Carthage dimanche face à la Suède pour leur entrée en lice dans le Mondial 2026.

'Il a été officiellement décidé de licencier l'entraîneur Sabri Lamouchi', a écrit la Fédération tunisienne sur son compte Instagram. Mondher Kebaier assurera l'intérim pour les prochains matches de la Tunisie dans le groupe F, contre le Japon et les Pays-Bas.

Agé de 56 ans, Mondher Kebaier a déjà entraîné la Tunisie de 2019 à janvier 2022. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Tunisiens avaient battu en phase de groupes la France, future finaliste. Quatre ans plus tard, le match d'ouverture contre la Suède s'est soldé par une débâcle.

Lamouchi (54 ans) n'avait pris ses fonctions que cinq mois plus tôt. Au cours des cinq matches internationaux disputés pendant son bref mandat, il n'a fêté qu’une seule victoire, contre Haïti (1-0). Avant même le début de la Coupe du monde, les médias tunisiens évoquaient une équipe difficile à diriger, au sein de laquelle les joueurs expérimentés et les nouveaux venus peinaient à s'entendre.

/ATS
 

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