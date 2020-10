La fête continue pour la sélection de Mauro Lustrinelli

Et de sept pour l'équipe de Suisse ! Toujours aussi inspirée, la Suisse a cueilli en Géorgie un septième succès en sept rencontres dans le tour préliminaire de l'Euro M21.

Victorieuse 3-0 à Gori grâce à des réussites de Dan Ndoye (26e), d'Andi Zeqiri (69e) et du joker Petar Pusic (81e), la sélection de Mauro Lustrinelli a fait un pas de géant vers la qualification de la phase finale qui réunira dans un premier temps en mars prochain seize équipes réparties dans quatre groupes en Slovénie et en Hongrie. Un succès mardi à Bienne face au Liechtenstein pourrait assurer mathématiquement aux Suisses leur qualification avant leurs deux derniers matches de novembre contre l'Azerbaïdjan et en France.

Déjà décisif le mois dernier en Slovaquie, Dan Ndoye a été le grand artisan de ce succès. Le Niçois a réussi un enchaînement parfait sur un magnifique service de Bastien Toma pour ouvrir le score. Il a ensuite fait parler sa vitesse pour obtenir le pénalty du 2-0 transformé imparablement par Andi Zeqiri, lequel a signé en Géogie sa huitième réussite dans cette campagne.

Face à un adversaire qui a trouvé la transversale en première période, la Suisse a réussi un clean sheet qui doit beaucoup à Anthony Racioppi. Absent le mois dernier en raison d'un test positif au Covid-19, le Genevois a réussi deux parades déterminantes avant le pénalty de Zeqiri pour ne pas remettre en question cette septième victoire. Comme celui du nouveau portier de Dijon, le retour aux affaires de Jan Bamert a été bénéfique. Le défenseur du FC Sion s'impose de plus en plus comme le patron d'une défense privée en Géorgie des services de Jordan Lotomba, promu avec l'équipe A.

Dans la ville natale de Joseph Staline, il était impératif de cueillir les trois points de la victoire pour toujours devancer la France. Tout indique désormais que la Suisse conservera une longueur d'avance avant la 'finalissima' du groupe le 16 novembre à Caen où l'objectif sera de confirmer la formidable victoire 3-1 de Neuchâtel.

/ATS