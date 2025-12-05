La justice ordonne l'arrestation de 46 personnes dont 29 joueurs

La justice turque a ordonné vendredi l'arrestation de 46 personnes dans le cadre d'une vaste enquête sur des paris portant sur des matches de football, a annoncé le parquet d'Istanbul.

Pas moins de 29 joueurs ont été arrêtés. Vingt-sept de ces joueurs sont soupçonnés par la justice d'avoir parié sur des matches de leur propre équipe, a précisé le parquet dans un communiqué. Parmi eux figure Metehan Baltaci, joueur de Galatasaray, équipe triple championne de Turquie en titre, a indiqué le parquet, qui n'a pas précisé l'identité des 26 autres joueurs incriminés.

Mert Hakan Yandas, un joueur de Fenerbahçe, autre grand club d'Istanbul, est lui soupçonné d'avoir parié sur diverses rencontres via une tierce personne.

La justice, selon laquelle 35 des 46 personnes recherchées ont été interpellées à ce stade, a également ordonné l'arrestation des présidents de deux clubs soupçonnés d'avoir 'tenté d'influencer le résultat' d'un match les opposant en troisième division lors de la saison 2023/24.

L'enquête du parquet d'Istanbul, qui secoue le football turc, a déjà conduit à l'incarcération début novembre de six arbitres et du président d'Eyüpspor, un club de première division. La Fédération turque (TFF), qui dit vouloir 'nettoyer' le football turc, avait suspendu quelques jours plus tôt près de 150 arbitres reconnus coupables d'avoir parié sur des rencontres.

Vingt-cinq joueurs de première division et près de 1000 autres évoluant en deuxième, troisième et quatrième divisions ont également écopé en novembre de suspensions allant jusqu'à douze mois.

