La lutte pour le titre complètement relancée

Le FC Zurich a cueilli le succès qui relance pleinement la lutte pour le titre. Au Letzigrund, le FCZ s’est imposé 3-1 devant les Young Boys. Sa victoire ne souffre aucune discussion.

Il a été acquis grâce à des réussites de Jonathan Okita (6e), de Nikola Katic (28e) et de Bledian Kraniqi au bout du temps additionnel. Plus incisifs dans cette rencontre disputée sous la neige et dans le froid, les Zurichois ont pleinement exploité les largesses adverses, à commencer par celles d’Anthony Racioppi sur l’ouverture du score. Mais le gardien ne doit pas être tenu comme seul responsable de cette défaite. A trois jours de la venue de l’Etoile Rouge dans un match crucial en Ligue des Champions, c’est bien toute l’équipe bernoise qui a failli.

A la faveur de ce succès, le FCZ reprend la place de leader. Il possède à nouveau deux points d’avance sur le Champion en titre, lequel toutefois compte un match de retard. Dans cette rencontre suivie par 19'285 spectateurs, Rodrigo Conceiçao a sorti le grand jeu. Sur son flanc droit, le fils de l’entraîneur du FC Porto n’a cessé d’affoler ses adversaires. Il s’affirme vraiment comme l’une des grandes attractions de ce championnat de Super League.

Dans l’autre rencontre disputée samedi à 18.00, le FC Lucerne s’est imposé 3-1 devant le FC Winterthour grâce à deux réussites tardives dde Denis Simani et d’Asumah Abubakar. Les Zurichois ont concédé une troisième défaite de rang.

/ATS