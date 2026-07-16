La presse argentine encense l'Albiceleste

La presse argentine salue mercredi la victoire de l'Albiceleste lors d'un 'duel historique' contre l'Angleterre.

Elle souligne que l'équipe a 'une fois de plus touché le coeur de toute une nation' en se qualifiant pour la finale de la Coupe du monde.

La Nación, l'un des plus importants quotidiens du pays, souligne que 'la sélection a une fois de plus touché le coeur de l'Argentine, éliminé l'Angleterre et rêve d'un nouveau titre historique'.

'Au cours d'un match électrisant, elle a joué et s'est battue pour des millions de personnes et s'est offert une victoire inoubliable', s'enthousiasme le journal.

'Avec un coeur pur, l'Argentine a renversé la situation face à l'Angleterre', titre de son côté le quotidien Clarín, pour qui l'Albiceleste s'est 'imposée comme la meilleure équipe de l'histoire du sport argentin'.

'Animaux'

Le quotidien sportif Olé qualifie les joueurs de 'héros' et souligne un 'retour historique' marqué par 'une nouvelle performance légendaire' de l'équipe.

'Celui qui ne saute pas ne joue pas la finale', raille en Une le quotidien Página/12, détournant le chant des supporters argentins : 'Celui qui ne saute pas est un Anglais'.

Le site sportif TyCSports titre quant à lui 'ANIMAUX : l'Argentine en finale, l'Angleterre attend toujours', en référence aux propos du sélectionneur anglais Alf Ramsey lors de la Coupe du monde de 1966. Après un quart de finale extrêmement rugueux, Ramsey avait interdit à ses joueurs d'échanger leurs maillots avec les Argentins, avant de qualifier publiquement ces derniers d''animaux'.

Le journal Perfil affirme que 'l'Argentine a mis l'Angleterre à genoux' et souligne que 'le pays est en liesse et attend avec impatience le match de dimanche prochain contre l'Espagne'.

/ATS