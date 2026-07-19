Lamine Yamal et Pedro Porro présents

Pas de surprise dans le onze aligné par l'Espagne pour la finale de la Coupe du monde dimanche ...
Lamine Yamal et Pedro Porro présents

Lamine Yamal et Pedro Porro présents

Photo: KEYSTONE/AP/Julio Cortez

Pas de surprise dans le onze aligné par l'Espagne pour la finale de la Coupe du monde dimanche à New York (21h). Lamine Yamal et Pedro Porro vont jouer, comme Fabian Ruiz.

Après le coup de Lucas Digne en demi-finale qui avait causé le penalty espagnol du 1-0, Yamal avait été ménagé jeudi. Il a participé partiellement à la séance de vendredi et va bien occuper le côté droit. Derrière, il aura Pedro Porro, buteur sur le 2-0 contre la France.

Au milieu, Luis de la Fuente a encore préféré Fabian Ruiz à Pedri dans l'entrejeu avec Rodri. Du classique, en quelque sorte.

Scaloni chamboule son onze

Des changements en revanche côté argentin avec trois rocades par rapport à la demi-finale contre l'Angleterre. Rodrigo De Paul, Nico Gonzalez et Gonzalo Montiel sont titulaires, contrairement à Giuliano Simeone, Leandro Paredes et Nahuel Molina.

L'Argentine annonce un milieu à quatre avec De Paul, Fernandez, Mac Allister et Gonzalez. Ils soutiendront les deux pointes Julian Alvarez et bien évidemment Leo Messi.

/ATS
 

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