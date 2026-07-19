Lamine Yamal et Pedro Porro présents

Pas de surprise dans le onze aligné par l'Espagne pour la finale de la Coupe du monde dimanche à New York (21h). Lamine Yamal et Pedro Porro vont jouer, comme Fabian Ruiz.

Après le coup de Lucas Digne en demi-finale qui avait causé le penalty espagnol du 1-0, Yamal avait été ménagé jeudi. Il a participé partiellement à la séance de vendredi et va bien occuper le côté droit. Derrière, il aura Pedro Porro, buteur sur le 2-0 contre la France.

Au milieu, Luis de la Fuente a encore préféré Fabian Ruiz à Pedri dans l'entrejeu avec Rodri. Du classique, en quelque sorte.

Scaloni chamboule son onze

Des changements en revanche côté argentin avec trois rocades par rapport à la demi-finale contre l'Angleterre. Rodrigo De Paul, Nico Gonzalez et Gonzalo Montiel sont titulaires, contrairement à Giuliano Simeone, Leandro Paredes et Nahuel Molina.

L'Argentine annonce un milieu à quatre avec De Paul, Fernandez, Mac Allister et Gonzalez. Ils soutiendront les deux pointes Julian Alvarez et bien évidemment Leo Messi.

/ATS