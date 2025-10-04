Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne-Sport annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. Le Français Florent Mollet, qui a ...
Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Lausanne-Sport annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. Le Français Florent Mollet, qui a joué 230 matches de Ligue 1, a signé un contrat d'une saison avec option pour une année supplémentaire.

Formé à Dijon, le milieu offensif de 33 ans a porté les couleurs de Metz, Montpellier et Nantes en Ligue 1, signant 33 buts et 25 passes décisives au total. Il était sans club depuis cet été et la fin de son contrat avec Nantes.

Mollet, qui était arrivé chez les Canaris en janvier 2023 après une demi-saison en Bundesliga à Schalke, s'entraînait depuis deux semaines avec l'équipe de l'entraîneur Peter Zeidler. Il n'est pas éligible sur la scène européenne avant le mois de janvier, précise le LS dans son communiqué.

/ATS
 

