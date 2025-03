Lausanne n'y arrive plus

Le train du top-6 partira-t-il sans le Lausanne-Sport ? On peut le redouter après la nouvelle défaite des Vaudois, battus 3-0 à Berne par les Young Boys, qui les propulse du mauvais côté de la barre.

Plus fringant dans le jeu que son adversaire, la formation de Ludovic Magnin a payé, une fois de plus fort, au prix fort son manque d’efficacité dans les deux surfaces. Elle a concédé les deux premiers buts sur des erreurs de Noë Dussenne et de Thomas Castella. Entre les bourdes de son capitaine et de son gardien, elle a bénéficié de deux chances en or pour revenir score. Mais Jamie Roche voyait tout d’abord sa reprise repoussée sur la ligne par Cedric Itten avant d’armer une frappe magnifique que Mavin Keller pouvait, du bout des doigts, dévier sur sa transversale.

Avec cette deuxième défaite de rang qui survenait après deux nuls, le Lausanne-Sports file vraiment du mauvais coton. Une réaction impérative est attendue le week-end prochain à St. Gall. Sur le banc samedi à Berne, Karlo Letica retrouvera-t-il sa place dans la cage malgré la problématique autour de son contrat ?

Baradji libère Yverdon

A Yverdon en revanche, ce samedi a été profitable. Victorieux 2-1 du FC Winterhour, les joueurs de Paulo Tramezzani ont signé un succès sans prix. Acquis à onze contre dix sur une frappe merveilleuse dans le petit filet de Moussa Baradji au bout du temps additionnel. Le but du Français offre un matelas de 8 points aux Vaudois sur les Zurichois. La menace de la relégation directe se fait de plus en plus lointaine. Il leur reste, désormais, à ne pas perdre la lutte à trois pour la place de barragiste qui les oppose aux Geasshopppers et... au FC Sion qui ne les devancent plus que de deux points.

Ce match a sans doute basculé à la 66e minute avec l’expulsion de Tobias Schättin. Le latéral du FCW a commis l’irréparable face à Anthony Sauthier à... 80 m de ses buts. Ecoper d’un carton rouge amplement justifié de cette manière est tout simplement impardonnable.

/ATS