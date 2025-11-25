Ldc: Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich

Arsenal et le Bayern Munich s'affrontent mercredi pour la 5e journée de la Ligue des champions. Avec l'Inter Milan, ce sont les trois seules équipes qui comptent 4 victoires dans cette phase de ligue.

Leaders provisoires respectifs de Premier League et de Bundesliga, Arsenal et le Bayern Munich arrivent tous deux en pleine confiance avant leur duel à Londres (21h00). Le Bayern de Vincent Kompany est invaincu cette saison en Bundesliga, tandis que les Gunners n'ont concédé qu'une défaite en Premier League.

Avec Yann Sommer dans les cages, l'Inter Milan se rend pour sa part à Madrid pour tenter de cueillir une 5e victoire en autant de matches de C1 face à l'Athletico (21h00). Les hommes de Christian Chivu devront se rassurer après une défaite face à leur rival de l'AC Milan dimanche, face à des Madrilènes qui restent sur cinq victoires d'affilée en championnat.

Liverpool sous pression

Au Parc des Princes, le PSG de Luis Enrique se frotte à Tottenham à domicile (21h00). Bousculé en Ligue 1, le club parisien doit de plus pallier de nombreuses absences, dont celles de Désiré Doué et d'Achraf Hakimi, blessés.

Champion sortant de Premier League, Liverpool rencontre une phase difficile en championnat, avec cinq défaites lors de six derniers matches. Un hypothétique revers à Anfield face au PSV Eindhoven (21h00) pourrait sonner le glas de l'entraîneur des Reds Arne Slot.

L'AS Monaco, le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, se rend à Chypre affronter Paphos (18h45), tandis que l'Olympiakos d'Athènes accueille le Real Madrid (21h00).

