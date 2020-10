Le BVB en démonstration

Après deux défaites de rang à Augsbourg et à Munich, Dortmund a parfaitement rebondi. Le BVB s'est imposé 4-0 devant le SC Fribourg lors de la 3e journée de la Bundesliga.

Privée de Roman Bürki et de Jason Sancho malades, la formation de Lucien Favre s'est imposée grâce à un doublé d'Erling Haaland et des réussites d'Emre Can et du joker Felix Passlack. Le grand homme du match fut Giovanni Reyna. Le prodige américain de 17 ans a, en effet, délivré trois assists lors de cette rencontre à sens unique.

A Cologne dans un derby toujours attendu, le Borussia Mönchengladbach a cueilli son premier succès de la saison. Yann Sommer et ses coéquipiers l'ont emporté 3-1 grâce à deux réussites inscrites en début de rencontre par Alassane Pléa (14e) et par Stefan Lainer (16e). A noter que Breel Embolo, de retour de blessure, a relayé Pléa à la 88e. On précisera que le Bâlois ne figure pas dans la sélection de Vladimir Petkovic pour les rencontres contre la Croatie, l'Espagne et l'Allemagne.

Quatrième gardien dans la hiérarchie de Vladimir Petkovic, Gregor Kobel, pour sa part, a brillé de mille feux lors du nul (1-1) du VfB Stuttgart face au Bayer Leverkusen. Le transfuge de Hoffenheim a multiplié les parades pour permettre au VfB de rester dans le match jusqu'à l'égalisation de Sasa Kaladzic à la 76e.

/ATS