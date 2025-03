Le Barça reprend les devants

Le FC Barcelone a aisément maîtrisé Gérone (4-1) à domicile dimanche. Les Catalans comptent ainsi toujours trois points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga à l'issue de la 29e journée.

Contraint à un rythme d'un match tous les trois jours, le Barça, invaincu en 2025, n'a pas eu à forcer son talent face à son voisin catalan, malgré une petite frayeur au moment de l'égalisation du milieu de Gérone Arnaut Danjuma (1-1, 53e).

En l'absence de Raphinha, à nouveau préservé, les Blaugrana s'en sont notamment remis à leur buteur Robert Lewandowski, titularisé et auteur de ses 24e et 25e buts en Liga (61e et 77e). Entré en jeu, Ferran Torres a aggravé le score à la 86e.

Après cet après-midi tranquille, le Barça peut se tourner vers la demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi sur le terrain de l'Atlético Madrid, après le spectaculaire 2-2 de l'aller en Catalogne.

/ATS