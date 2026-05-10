Le Barça sacré champion en battant le Real

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour ...
Le Barça sacré champion en battant le Real

Le Barça sacré champion en battant le Real

Photo: KEYSTONE/AP/Joan Monfort

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival, au Camp Nou (2-0).

Les Blaugrana, qui n'avaient besoin que d'un match nul pour assurer leur titre, ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.

Avec 14 longueurs d'avance sur le club madrilène (2e, 77 points) à trois journées de la fin du championnat, le géant catalan (1er, 91 points) est mathématiquement sacré pour la deuxième fois consécutive. Le Real, lui, est condamné à une nouvelle saison blanche.

/ATS
 

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