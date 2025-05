Le Barça valide son 28e titre de champion

Le FC Barcelone est mathématiquement assuré de décrocher son 28e titre de champion d'Espagne.

Vainqueur 2-0 de l'Espanyol Barcelone jeudi soir, le Barça ne peut plus être dépassé par son éternel rival, le Real Madrid, 2e avec sept longueurs de retard à deux journées de la fin.

Une réussite du prodige Lamine Yamal, auteur d'une nouvelle splendide frappe enroulée du pied gauche à la 53e minute, a mis les Blaugrana sur orbite dans ce derby catalan. Fermin Lopez a scellé le score à la 95e, sur un service de Yamal, un quart d'heure après l'expulsion du défenseur de l'Espanyol Leandro Cabrera.

Barcelone s'est montré impressionnant cette saison, et son sacre revêt une importance particulière après des années difficiles sur le plan financier. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Hansi Flick, les Catalans ont non seulement fait preuve d'efficacité, mais ils ont aussi à nouveau assuré le spectacle grâce notamment à leurs deux ailiers Raphinha et Yamal.

Jusqu'à l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, Hansi Flick pouvait même rêver d'un deuxième triplé après celui réalisé avec le Bayern Munich en 2020. Mais ce doublé Championnat/Coupe du Roi reste remarquable. D'autant plus que le Real Madrid a été mis en échec quatre fois cette saison (deux en championnat, une en Supercoupe et une en finale de Coupe). En encaissant au total 16 buts.

/ATS