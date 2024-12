Le Bayern domine Leipzig après deux premières minutes de folie

Le Bayern a conforté son fauteuil de leader du championnat d'Allemagne avant les fêtes. Les Munichois ont battu Leipzig 5-1 à domicile vendredi après un début de match fou.

Le tableau d'affichage indiquait en effet déjà 1-1 après seulement 1'42'' de jeu et l'égalisation de l'attaquant slovène de Leipzig Benjamin Sesko. A peine plus d'une minute plus tôt, Jamal Musiala avait ouvert le score sur la première offensive bavaroise.

Konrad Laimer (25e) et Joshua Kimmich (36e) ont ensuite donné l'avantage au Bayern, avant que Leroy Sané (78e) et Alphonso Davies (78e) ne corsent l'addition en deuxième période. Le leader met ainsi la pression sur son dauphin Leverkusen, qui devra s'imposer samedi face à Fribourg (5e) pour revenir à quatre points de la tête.

/ATS