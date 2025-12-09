Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern Munich a renoué avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1) ...
Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Photo: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader

Le Bayern Munich a renoué avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1) mardi. Ceci deux semaines après avoir concédé sur la pelouse d'Arsenal sa seule défaite de la saison.

Les Allemands, surpris au retour des vestiaires par un but contre son camp de Joshua Kimmich (54e), ont renversé la situation en cinq minutes, grâce à Serge Gnabry (65e) et Lennart Karl (69e). Jonathan Tah (77e) a enfoncé le clou en fin de partie.

Le club bavarois pointe provisoirement à la deuxième place du classement, avec 15 points en six journées, soit autant que les 'Gunners', dernière équipe invaincue de C1, qui jouent mercredi à Bruges.

/ATS
 

