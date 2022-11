Le Brésil avec Neymar et Dani Alves, mais sans Firmino

Neymar en tête d'affiche, Dani Alves appelé à 39 ans et Roberto Firmino seul absent de marque. Le sélectionneur brésilien Tite a annoncé une liste de 26 joueurs sans surprise majeure.

L'une des principales incertitudes concernait Alves. L'ancien latéral du FC Barcelone et du PSG est un des hommes de confiance de Tite, mais il n'a pas joué le moindre match depuis deux mois. Depuis son départ du Barça en fin de saison dernière pour rejoindre les Pumas, au Mexique, le vétéran de la Seleçao s'est montré loin de la forme de ses plus belles années et s'est blessé au genou.

Il avait joué les amicaux face à la Corée du Sud (5-1) et au Japon (1-0), en juin, mais n'avait pas été appelé pour les deux dernières rencontres de préparation, disputées en France, face au Ghana (3-0) et à la Tunisie (5-1).

Alves est le joueur brésilien le plus âgé retenu pour une Coupe du Monde, effaçant des tablettes le record de Djalma Santos (37 ans en 1966).

'Il apporte une qualité technique qui contribue de façon impressionnante à la créativité de l'équipe', a déclaré Tite en conférence de presse. La sélectionneur pourra s'appuyer sur l'expérience d'un autre quasi quadra: Thiago Silva, 38 ans, qui, contrairement à Alves, joue régulièrement et continue d'enchaîner de solides performances avec Chelsea. Ils retrouveront en défense Marquinhos, 28 ans, avec qui ils avaient fait les beaux jours du PSG.

- Stage à Turin -

Mais le club parisien sera surtout représenté par Neymar, 30 ans, attendu au tournant pour son troisième Mondial. Les deux premiers ont eu un goût amer, en raison de problèmes physiques. En 2014, blessé au dos en quarts, il a assisté impuissant à la déroute de la Seleçao, humiliée à domicile par l'Allemagne en demi-finale (7-1).

Quatre ans plus tard, en Russie il revenait tout juste d'une grave blessure au pied et avait été raillé pour ses chutes théâtrales. Le Brésil avait été éliminé en quarts par la Belgique (2-1). Ces derniers mois, il est en grand forme, avec un début de saison canon sous le maillot du PSG (15 buts et 12 passes décisives en 19 matches, toutes compétitions confondues).

Au Qatar, 'Ney' sera épaulé par d'autres attaquants très en vue cette saison, comme Vinicius Junior (Real Madrid) ou Gabriel Jesus (Arsenal). Avant-centre titulaire au Mondial 2018, en Russie, sans inscrire le moindre but, ce dernier n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement, mais il garde toute la confiance de Tite et semble avoir trouvé un nouveau souffle chez les Gunners.

Roberto Firmino, lui, ne sera pas du voyage. En perte de vitesse ces dernières saisons à Liverpool, il était un des seuls attaquants des Reds à surnager lors d'un début d'exercice décevant, mais cela n'a pas été suffisant pour garder sa place au sein de la Seleçao.

Tite lui a préféré Jesus, mais aussi Richarlison (Tottenham), de retour de blessure, et Pedro, buteur de Flamengo. Gabriel Martinelli, 21 ans, compère de Jesus à Arsenal a également été retenu pour apporter une touche de fraîcheur à la Seleçao.

Le Brésil, qui est actuellement en tête du classement FIFA et figure parmi les grands favoris, fera ses débuts au Qatar le 24 novembre, face à la Serbie, avant d'affronter la Suisse, le 28, puis le Cameroun, le 2 décembre.

Les 26 sélectionnés seront libérés par leurs clubs après les matches du week-end et devront se présenter lundi prochain à Turin, où ils s'entraîneront durant cinq jours dans les installations de la Juventus, avant de s'envoler pour le Qatar.

La liste des 26 Brésiliens appelés pour le Mondial 2022:

Gardiens: Alisson (Liverpool/ENG), Ederson (Manchester City/ENG), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Daniel Alves (Pumas/MEX), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Alex Telles (Séville/ESP), Bremer (Juventus/ITA), Marquinhos (Paris SG/FRA), Thiago Silva (Chelsea/ENG), Éder Militao (Real Madrid/ESP)

Milieux: Casemiro (Manchester United/ENG), Fabinho (Liverpool/ENG), Fred (Manchester United/ENG), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle/ENG), Lucas Paqueta (West Ham/ENG)

Attaquants: Neymar (Paris SG/FRA), Vinicius Jr (Real Madrid/ESP), Richarlison (Tottenham/ENG), Raphinha (Barcelona/ESP), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Antony (Manchester United/ENG), Gabriel Jesus (Arsenal/ENG), Gabriel Martinelli (Arsenal/ENG), Pedro (Flamengo)

