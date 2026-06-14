Le Brésil et le Maroc se neutralisent

Pas de vainqueur dans le premier choc du Mondial 2026. Le Brésil et le Maroc se sont accrochés (1-1), samedi au MetLife Stadium.

Brésiliens et Marocains n'ont pas su se départager au terme d'une rencontre qui s'apparentait déjà à la 'finale' du groupe C - complété par l'Ecosse et Haïti - et disputée dans la même arène qui accueillera justement la 'vraie' finale de ce Mondial le 19 juillet.

Plus entreprenants et dominateurs en début de match, les champions d'Afrique (sur tapis vert) ont été récompensés en ouvrant le score dès la 21e. L'attaquant du PSV Ismael Saibari, trouvé en profondeur par Brahim Diaz avec une offrande de ballon qui a transpercé la charnière Gabriel-Marquinhos, s'en est allé battre Alisson en face-à-face.

Vinicius Jr décisif

Déboussolée par des Lions de l'Atlas en plus grande maîtrise collective, la Seleçao - sans Neymar, toujours blessé - n'a toutefois pas trop tardé à retrouver le cap grâce à l'une de ses stars. Vinicius Jr a fait parler sa magie sur le côté gauche, repiquant dans l'axe avec un crochet dévastateur pour conclure parfaitement dans le petit filet opposé (32e).

Signe d'une première période compliquée, Carlo Ancelotti, qui vivait à 67 ans sa grande première en tant que sélectionneur en Coupe du monde, décidait d'effectuer deux changements à la pause avec les entrées de Danilo et Fabinho.

L'égalisation de Vinicius a toutefois donné une nouvelle physionomie à la seconde période. Peu disposées à prendre des risques, les deux équipes, plus en contrôle, ont semblé se satisfaire d'un match nul qui ne cause de tort à personne.

Le Brésil, qui espère décrocher une sixième étoile depuis 24 ans, retrouvera le terrain vendredi contre Haïti (samedi 2h30 en Suisse). Juste avant, le Maroc défiera quant à lui l'Ecosse (samedi minuit en Suisse).

/ATS