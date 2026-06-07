Le Brésilien Wesley forfait et remplacé par Ederson

L'international brésilien Wesley, qui souffre d'une lésion musculaire, est forfait pour le ...
Le Brésilien Wesley forfait et remplacé par Ederson

Le Brésilien Wesley forfait et remplacé par Ederson

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRE COELHO

L'international brésilien Wesley, qui souffre d'une lésion musculaire, est forfait pour le Mondial 2026. Il sera remplacé dans le groupe par Ederson.

Agé de 22 ans, le latéral droit de l'AS Rome s'est blessé lors du match de préparation remporté samedi par le Brésil contre l'Egypte (2-1). Il a quitté le terrain en larmes.

Un examen IRM effectué dimanche 'a constaté une lésion du muscle adducteur de la cuisse gauche', a précisé la Confédération brésilienne (CBF) dans un communiqué.

Agé de 26 ans, Ederson, milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, a été appelé pour pallier son forfait et rejoindra le groupe lundi. Le Brésil lance son Mondial samedi contre le Maroc dans le choc du groupe C où figurent aussi l'Ecosse et Haïti.

/ATS
 

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