Le Cameroun s'impose pour son entrée en lice

Photo: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI

Le Cameroun, rajeuni et diminué par les absences, a lancé idéalement sa CAN 2025. Il a dominé le Gabon 1-0 mercredi soir au Stade Adrar d'Agadir, pour son entrée en lice dans le groupe F.

Karl Etta Eyong a ouvert le score d'une frappe précise en début de match (6e), permettant aux Lions indomptables de contrôler les débats face à des Panthères gabonaises valeureuses mais stériles. Certes un peu blessé, Aubameyang est entré à la 33e, mais il n'a pas pesé sur la rencontre.

Privé de plusieurs cadres, le Cameroun a tenu bon défensivement, préservant sa cage inviolée dans ce choc ouest-africain prometteur. Les Gabonais ont déçu pour leur premier test et les prochaines journées seront cruciales.

/ATS
 

