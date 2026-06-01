Le Canada engrange de la confiance

L'équipe nationale canadienne a engrangé de la confiance avant la Coupe du Monde. En match amical contre l'Ouzbékistan, le futur adversaire de la Suisse en poules s'est imposé 2-0.

Après une première mi-temps sans but, Jonathan Osorio a ouvert le score à une demi-heure du terme. Michael Nelson a scellé la victoire dans le temps additionnel.

Il s'agit de la deuxième victoire du Canada cette année, après les matches nuls contre la Tunisie et l'Islande. En janvier, la formation à la feuille d'érable, qui co-organise la Coupe du monde avec le Mexique et les États-Unis, avait battu le Guatemala 1-0.

La Suisse affrontera le Canada lors de son dernier match de groupe à la Coupe du Monde, le 24 juin à Vancouver.

/ATS