Le FC Bâle pour un huitième succès de rang

Le FC Bâle peut faire un pas de plus vers le titre ce soir à Lugano. S’ils s’imposent au Cornaredo, les Rhénans seront sacrés dimanche en cas de nul ou de défaite du Servette FC face aux Young Boys.

Au Tessin, le capitaine Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers entendent signer un... huitième succès de rang toutes compétitions confondues. Ils seront toutefois confrontés à une opposition de taille dans la mesure où le FC Lugano, le... Champion d’automne, s’est pleinement relancé dimanche dernier avec sa victoire 2-0 à Lucerne.

Trois rencontres auront lieu à 18h30. Elles concernent uniquement le tour de relégation avec le derby romand entre Yverdon Sport et le FC Sion, le derby zurichois entre le FCZ et les Grasshoppers et le déplacement de la 'lanterne rouge2 Winterthour à Saint-Gall. Après son nul de mardi contre Saint-Gall, Yverdon doit enchaîner sous peine de se retrouver à nouveau dans la peau du relégable ou du barragiste. Seulement un point sépare les Vaudois du FC Winterthour et des Grasshoppers.

