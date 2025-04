Le FC Bâle terrasse le Lausanne-Sport à la 110e minute

La 100e finale de la Coupe de Suisse opposera le FC Bâle au FC Bienne le 1er juin au Wankdorf. Au lendemain de la qualification historique des Seelandais, les Rhénans n’ont pas failli.

Au Parc St-Jacques, le FC Bâle s’est imposé 3-2 devant le Lausanne-Sport sur une réussite de Léo Leroy à la 110e minute. Le Français a concrétisé la supériorité très marquante de son équipe qui a su fort bien réagir après une première mi-temps médiocre. Le leader de la Super League est, ainsi, plus que jamais en course pour le doublé. Mais Fabio Celestini sait parfaitement que la finale du 1er juin ne sera pas une formalité face à ces Biennois capables vraiment de tous les exploits.

Six jours après sa qualification pour le 'Championship Group', le Lausanne-Sport n’a pas couronné sa semaine par un exploit XXL. La déception sera bien présente dans les têtes des joueurs de Ludovic Magnin. Ils ont, en effet, mené à deux reprises au score grâce à une tête de Kévin Mouanga (27e) et un exploit personnel d’Aliou Baldé (65e). Seulement, la précision toujours aussi clinique de Xherdan Shaqiri sur les balles arrêtées leur a interdit de rêver trop longtemps.

Un grand regret quand même

Le capitaine rhénan a armé les deux corners qui ont permis à ses couleurs de revenir à la hauteur de l’adversaire avec le 1-1 de Bénie Traoré juste après la pause et le 2-2 provoqué par un autogoal de Baldé (74e). Le grand regret pour les Lausannois viendra certainement d’une entame de seconde mi-temps bien trop timorée. Ils ont été très vite submergés par les vagues adverses.

Sans les exploits de Karlo Letica, le FC Bâle aurait forcé la décision plus tôt. Revenu en grâce après le sombre épisode du renouvellement de son contrat, le portier croate a réussi deux arrêts fantastiques sur un coup franc de Shaqiri et sur une tête de Kevin Carlos. Il lui reste maintenant à conserver cette flamme pour aider son équipe dans la course à l’Europe.

Ludovic Magnin et ses joueurs doivent vite oublier cette demi-finale pour gagner un rang au classement afin de figurer à nouveau sur la scène européenne. Et pour que cette saison soit une saison pleinement réussie malgré la blessure d'Alvyn Sanches. On a le sentiment que cette demi-finale aurait épousé un autre scénario si les Lausannois avaient pu compter sur leur maître à jouer.

/ATS