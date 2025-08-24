Le FC Barcelone signe une première remontada

Le FC Barcelone s'est fait très peur samedi sur la pelouse du promu Levante. Mené 2-0 à la ...
Le FC Barcelone signe une première remontada

Le FC Barcelone signe une première remontada

Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz

Le FC Barcelone s'est fait très peur samedi sur la pelouse du promu Levante. Mené 2-0 à la mi-temps, le champion d'Espagne en titre a arraché un succès in extremis (3-2) lors de la 2e journée de Liga.

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick ont ensuite scellé leur première 'remontada' de la saison à la 91e minute, sur un centre de l'inévitable Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse.

'Nous savions que ce ne serait pas un terrain facile, nous savions qu'ils nous compliqueraient la vie avec le ballon et nous avons vraiment dû batailler. (...) Après, peu importe le déroulement du match, nous savons que Lamine est capable de surgir et de faire la différence, ce qui nous facilite beaucoup les choses', a réagi Pedri sur Movistar+.

Cette première frayeur en Liga doit néanmoins servir de leçon aux Blaugranas, dont l'alignement très haut sur le terrain les expose souvent trop face à des adversaires capables de trouver la profondeur.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Un derby zurichois au menu

Super League: Un derby zurichois au menu

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 04:03

L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan battu à domicile par un promu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 22:49

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:15

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:01

Articles les plus lus

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 19:13

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:01

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:15

L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan battu à domicile par un promu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 22:49

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 19:13

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:01

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:15

Manchester City battu à domicile

Manchester City battu à domicile

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:29

Miranchuk quitte Sion pour le Dynamo Moscou

Miranchuk quitte Sion pour le Dynamo Moscou

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 12:27

Leila Wandeler rejoint West Ham

Leila Wandeler rejoint West Ham

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 14:17

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 19:13

Manchester City battu à domicile

Manchester City battu à domicile

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:29