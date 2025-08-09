Le FC Saint-Gall en démonstration

Trois sur trois pour le FC Saint-Gall. Après ses succès contre le FC Bâle et le Servette FC ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Trois sur trois pour le FC Saint-Gall. Après ses succès contre le FC Bâle et le Servette FC, la formation d’Enrico Maassen a réussi un petit récital devant le FC Winterthour.

Portés par un public toujours aussi fervent, les Saint-Gallois se sont imposés 5-0 devant les Zurichois pour se porter seuls en tête du classement avant les rencontres de Thoune et de Sion, les deux autres équipes qui peuvent également faire le plein après trois rencontres. Face à une équipe joueuse mais bien fébrile dans ses trente derniers mètres, Saint-Gall a aisément classé l’affaire.

Alessandro Vogt, la nouvelle pépite de l’attaque, s’est avancé comme l’homme du match avec son doublé. Le joueur de 20 ans a surgi après deux tentatives de Willem Geubbels pour ouvrir le score à la 7e et pour signer le 3-0 dans le temps additionnel de la première période. Après le repos, les Saint-Gallois ont eu le mérite d’appuyer toujours sur l’accélérateur pour signer ce très large succès face à une équipe contre laquelle ils restaient pourtant sur trois matches sans victoire à domicile.

/ATS
 

