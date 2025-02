Le FC Sion a gagné le match qu'il fallait vraiment gagner

Le FC Sion tient enfin son premier succès de l’année. Après quatre défaites, un nul et le courroux présidentiel, les Valaisans ont battu le FC Zurich 2-1 à Tourbillon.

Ce match entre deux équipes au bord de la crise de nerfs s’est joué en première période. A la 39e minute, Anton Miranchuk, le stratège venu de Moscou mais qui peine à convaincre, pouvait surgir sur un renvoi de Yanick Brecher pour inscrire le 2-1. L’ouverture du score avait été signée par le Marocain Mohcine Bouriga, titularisé pour la première fois, qui a eu le bon réflexe sur un centre de Benjamin Kololli.

Mis sous pression par son président, Didier Tholot avait opéré des choix forts. S’il n’a pas suivi Christian Constantin qui avait suggéré un changement de gardien et le passage à une défense à trois, l’entraîneur avait écarté Ilyas Chouaref et Théo Bouchlarhem pour jouer à nouveau avec un no 9 en la personne de Bouriga. La première mi-temps, parfois emballante, lui a donné raison. La seconde, disputée dans la souffrance, a dû sans doute le convaincre que Timothy Fayulu méritait de rester son no 1.

Battu désormais à six reprises lors de ses huit dernières rencontres, le FC Zurich aura toutes les peines d’accrocher une place dans le top-6. Quelque chose s’est brisé au FCZ depuis le début de la vie. Dixième Champion du monde à être recruté par un club suisse, Benjamin Mendy, qui n’était pas sur la feuille de match à Sion, pourra-t-il remettre l’équipe dans le bon sens de la marche ?

Lugano au rebond

Au Cornaredo, le FC Lugano a attendu l’heure de jeu pour prendre la mesure du FC Lucerne et pour retrouver provisoirement son fauteuil de leader avant le match de Bâle dimanche. Les Tessinois se sont imposés grâce à une tête de Yanis Cimignani à la 67e et une frappe imparable de Hadj Mahmoud à la 89e. Après la défaite à St. Gall et le nul concédé à domicile face aux Grasshoppers, cette victoire était impérative pour le FC Lugano. Surtout avant de défier les Young Boys dimanche prochain au Wankdorf.

/ATS