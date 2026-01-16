Le FC Sion engage Franck Surdez

Franck Surdez fait son retour en Suisse. L'ancienne pépite de Neuchâtel Xamax a signé un contrat ...
Le FC Sion engage Franck Surdez

Le FC Sion engage Franck Surdez

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Franck Surdez fait son retour en Suisse. L'ancienne pépite de Neuchâtel Xamax a signé un contrat portant jusqu'en juin 2030 avec le FC Sion, a annoncé vendredi le club valaisan dans un communiqué.

Le Neuchâtelois de 23 ans évoluait depuis son départ de Xamax en janvier 2024 à La Gantoise, en Belgique. Il a disputé 60 matches avec le club de première division belge, mais n'a jamais réussi à véritablement s'imposer.

L'ancien international suisse M21 (10 sélections, 2 buts) fait donc le choix de revenir en Suisse pour relancer sa carrière. 'Nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier', a déclaré le directeur sportif valaisan Barthélémy Constantin.

/ATS
 

Actualités suivantes

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Alessandro Mangiarratti nommé directeur technique du FCZ

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 17:10

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 14:10

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Football    Actualisé le 15.01.2026 - 15:12

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 22:44

Articles les plus lus

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Super League: bonne soirée pour Lausanne-Sport et Sion

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 22:44

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 23:54

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

Football    Actualisé le 15.01.2026 - 15:12

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Lausanne-Sport face à des Tchèques

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 14:10

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 23:00

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 05:07

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 15:40

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 23:54