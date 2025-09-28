Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire

Anthony Racioppi, le gardien du FC Sion, a empêché Lausanne de réussir un hold-up dimanche à Tourbillon (0-0). Ce nouveau blanchissage ne suffit toutefois pas à l'exigeant portier genevois.

'On voulait vraiment prendre les trois points, d'autant plus que Lausanne a fini à 10 (réd: après l'expulsion de Bryan Okoh à la 85e). On est donc un peu déçus du résultat, mais ce clean-sheet fait quand même du bien au moral', a déclaré Racioppi lors de son passage en zone mixte.

Sans son gardien de 26 ans, qui a fait son retour en Super League cet été après une saison peu concluante à l'étranger - un seul match disputé entre Hull et Cologne -, le FC Sion aurait bien pu enchaîner une deuxième défaite de rang devant son public après le revers subi contre Servette il y a dix jours (2-0).

Un double arrêt décisif

Anthony Racioppi a en effet sorti le grand jeu à la 83e minute alors que le LS ne s'était pas vraiment montré dangereux jusqu'alors dans ce derby romand. Il a réussi une double parade face à l'avant-centre canadien Theo Bair et la rapidité avec laquelle il s'est remis sur ses appuis après son premier arrêt a impressionné.

'Je n'ai pensé à rien en particulier, je me suis juste dit qu'il fallait que je l'arrête', a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé sur cet exploit. 'J'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes défenseurs, je pense qu'on a été solides et ça c'est important.'

Son entraîneur Didier Tholot n'a toutefois pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse d'après-match. 'On aurait pu perdre ce match, mais notre gardien a fait deux arrêts exceptionnels', a applaudi le technicien français.

Déjà cinq blanchissages

C'est déjà la cinquième fois de la saison qu'Anthony Racioppi garde sa cage inviolée. Le Genevois, qui s'était révélé à Young Boys (2022-2024), est donc naturellement satisfait de son début d'exercice. 'Je le juge bon, je suis content. J'ai du temps de jeu, le club a confiance en moi. Mon objectif désormais c'est de continuer à travailler et de permettre à l'équipe d'engranger le plus de points possible.'

La bonne entame de championnat du FC Sion, 6e à seulement quatre points du leader Saint-Gall, est aussi due aux bonnes performances de son portier. Elles ne demandent qu'à se poursuivre, dès samedi prochain. 'On va aller à Lucerne pour faire un autre bon résultat', a promis Racioppi.

