Le FC Sion renonce trop vite à Bâle

2025 est, pour l’instant, une année bien difficile pour le FC Sion. Battus 2-0 à Bâle, les Sédunois ont concédé une sixième défaite en huit matches cette année.

Avec seulement 4 points pris sur 24, le FC Sion fait face à des vents bien contraires depuis le début de l’année. Au Parc St. Jacques face à un adversaire qui restait pourtant sur trois matches en championnat sans la moindre victoire et qui avait frôlé la correctionnelle il y a moins de trois jours à Carouge en Coupe de Suisse, le FC Sion offert la réplique espérée pendant le premier quart d’heure avant de sombrer en raison de ses errances défensives. Et traverser les cinq autres quarts d’heure dans une tristesse infinie, comme si son hiver ne finira jamais.

A la 17e, Benjamin Kololli ouvrait le score pour son... ancien club sur une tête qui abusait le malheureux Timothy Fayulu. Le FC Sion signait ainsi un deuxième autogoal 'superbe' en l’espace d’une semaine après celui de Kreshnik Hajrizi à Lucerne. Huit minutes plus tard, Xherdan Shaqiri pliait l’affaire sur un petit délice qui laissait sans réaction une défense bien trop perméable.

Une part de responsabilité

Même s’il bénéficie d’une circonstance atténuante avec un calendrier ardu et si son vécu demeure encore un rempart, Didier Tholot endosse sa part de responsabilité dans cette crise de résultats. Le Bordelais ne sait pas faire bien défendre son équipe. A lui de rectifier le tir d’ici la réception de Lugano dimanche prochain dans une rencontre où il jouera gros.

A la faveur de cette victoire, le FC Bâle s’empare provisoirement seul de la tête du classement. Même si elle souffre encore de certains déséquilibres, cette équipe dégage une sorte de force tranquille. Comme si elle savait que Xherdan Shaqiri pouvait, à n’importe quel instant, trouver la clé du succès.

Dans l’autre rencontre qui a débuté à 18h00, le FC Winterthour s’est imposé 4-0 devant le FC St. Gall. Les Zurichois ont cueilli leur plus large succès de leur histoire en Super League. Le public de la Schützenwiese gardera encore longtemps en mémoire le 3-0 de Basil Stillhart à la 40e: un enchaînement magnifique à l’orée de la surface pour une frappe du droit imparable.

Ce succès de la 'lanterne rouge' ne fait pas l’affaire des Grasshoppers et d’Yverdon. Winterthour est revenu à 3 points des Grasshoppers et à 4 d’Yverdon. Uli Forte et ses joueurs peuvent croire en leurs chances d’échapper à la relégation directe.

/ATS