Le FC St. Gall corrige le SLO

Cinquième match à domicile et cinquième victoire pour le FC St. Gall. Poussée par son public, la formation de Peter Zeidler demeure irrésistible sur ses terres.

Les Saint-Gallois se sont imposés 4-0 devant le Stade Lausanne-Ouchy grâce à des réussites du Suédois Nikolas Möller (8e), de l’Autrichien Albert Valcci (40e), du Français Willem Geubbels (91e) et du transfuge de Lucerne M21 Mihailo Stevanovic (94e). A la faveur de ce succès, ils se hissent à la deuxième place provisoire du classement.

Six jours après son succès 3-0 à Bâle, le SLO a démontré une fois encore qu’il sait vraiment jouer au football. Seulement, il paie au prix fort à la fois une prise de risques souvent démesurée dans ses relances et des largesses dans le marquage qui sont à gommer au plus vite. Parfois brillant dans le jeu, les Vaudois ont eu la malchance de tomber sur un grand Lawrence Zigi. Le portier saint-gallois a également été accompagné par la chance avec cette transversale qui l’a sauvé à la 5e sur une frappe d’Alban Ajdini.

Le SLO a deux semaines pour rebondir avant la venue du Lausanne-Sport pour un derby historique à la Pontaise.

