Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Ana-Maria Crnogorcevic (35 ans) revient en Europe après un passage aux Etats-Unis avec Seattle Reign. L'internationale suisse a signé un contrat allant jusqu'en 2027 avec le FC Strasbourg.

Le club alsacien évolue depuis 2024 dans l'élite du football féminin français. Il occupe actuellement le 7e rang du classement. Crnogorcevic va ainsi découvrir un nouveau championnat.

La joueuse formée à Thoune a joué auparavant pour deux clubs différents en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. La meilleure buteuse et recordwoman des sélections a connu sa meilleure période entre 2019 et 2023, remportant neuf trophées avec le FC Barcelone dont deux fois la Ligue des champions.

