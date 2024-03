Le Fire revient de nulle part

Victoire miraculeuse pour Chicago devant Montréal ! Mené encore 3-1 à la 83e minute, le Fire s’est finalement imposé 4-3 sur un autogoal du gardien Jonathan Sirois à la 99e.

Après un nul et deux défaites, ce succès improbable va peut-être enfin lancer la saison de Chicago et de ses trois Suisses. Face à Montréal, le plus brillant de ce trio fut Maren Haile-Seliassie qui a permis à Chicago de revenir à 2-1 juste avant la pause. Si Allan Arrigoni a disputé comme Haile-Seliassé l’intégralité de la rencontre, Xherdan Shaqiri n’a pas tenu la distance.

Le Bâlois a été remplacé à la 69e alors que Montréal menait 2-1. Le fait qu’il ne reste pas sur le terrain plus longtemps renforce le sentiment qu’il marque le pas à 32 ans. On le sait, Murat Yakin songe à lui confier avant tout un rôle de joker pour l’Euro de juin prochain. Le début de saison de l'homme aux 119 sélections ne fait rien pour contrecarrer cette idée.

/ATS